Дефект подушок безпеки: Volkswagen відкликає в Китаї майже 5 мільйонів авто

Концерн Volkswagen AG і його спільні підприємства в Китаї, FAW-Volkswagen і SAIC Volkswagen, відкличуть в КНР більш 4,86 мільйона автомобілів у зв'язку з дефектом подушок безпеки, повідомляє Прайм з посиланням на Головне державне управління з контролю якості, інспекції і карантину Китаю (AQSIQ).

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"Відкликання автомобілів розпочнеться 12 березня 2018 року, воно пов'язане з розслідуванням AQSIQ, яке відомство проводило з червня 2014 року. В результаті розслідування управління випустило попередження власникам автомобілів про можливу небезпеку і закликало автовиробників вжити всі необхідні заходи для усунення дефектів і забезпечення повної безпеки автомобілістів і пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після проведення відповідного розслідування автовиробники прийняли рішення відкликати автомобілі, обладнані подушками, в яких може бути дефект, щоб знизити можливі ризики. Після відкликання автомобілі у відповідності з планом пройдуть ретельну перевірку, у них замінять подушки безпеки з боку водія, так і з боку пасажира, а також газогенератори, вироблені Takata Corp.

Концерн Volkswagen є найбільшим автовиробником у Європі, він об'єднує марки Volkswagen, Audi, Skoda і Seat. У підрозділ корпорації з виробництва автомобілів класу "люкс" входять відомі бренди Lamborghini, Bentley та Bugatti. Компанія також випускає вантажний транспорт через підрозділу Volkswagen Commercial Vehicles і Scania.