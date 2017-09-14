Керівник "Укрзалізниці" про затримання хабарника: недоторканних немає

Керівництво ПАТ «Укрзалізниця» всебічно сприяє розслідуванню епізодів протиправної діяльності першого заступника начальника одного з департаментів державної компанії, якого співробітники Служби безпеки України спільно з департаментом безпеки “УЗ” затримали за хабарництво. Про це заявив виконуючий обов’язки голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

“Затримано на гарячому першого заступника начальника одного з Департаментів ПАТ. Спільна робота нашої безпеки та СБУ. Недоторканих немає”, — написав керівник “УЗ” у своєму Twitter.

В ефірі 5 каналу Євген Кравцов прокоментував ситуацію: "Це хабар в особливо великих розмірах. Це дуже серйозне правопорушення. Це перший випадок в історії "Укрзалізниці", коли було затримано на гарячому корупціонера всередині компанії за сприяння Служби безпеки і керівництва компанії. Ми поновили склад Служби безпеки "Укрзалізниці" і за сприяння нових співробітників, в дуже стислі терміни, змогли виявити такі негативні явища серед деяких співробітників компанії і затримали одного з них у співпраці з правоохоронними органами”.

За інформацією прес-служби “Укрзалізниці”, вищевказаного посадовця затримали "на гарячому" під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $70 тис.

“За повідомлення СБУ, зазначена особа, користуючись підтримкою високопосадовців, що донедавна обіймали в підприємстві керівні посади, безпосередньо та через посередника вимагала $300 тис. щодо працевлаштування на керівну посаду в одній з філій ПАТ «Укрзалізниця». При цьому, однією з основних вимог з боку вимагальника, був аванс у розмірі $70 тис.”, — йдеться у заяві компанії.

Так, співробітники СБУ затримали підозрюваного в одному з ресторанів Києва після отримання першої частини неправомірної вигоди. Нарізі тривають слідчі дії.