Маск повідомив дату презентації безпілотної вантажівки Tesla

Керівник та засновник американського виробника електрокарів Tesla Ілон Маск у своєму мікроблозі в Твіттері повідомив дату презентації тестового заїзду безпілотної вантажівки, повідомляє Прайм.

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За словами американського розробника, презентація вантажівки-безпілотника відбудеться 26 жовтня.

"Презентація і тестовий заїзд вантажівки Tesla попередньо заплановані на 26 жовтня в Хоторні (штат Каліфорнія). Варто побачити цього звіра особисто. Це неймовірно", - повідомив Маск.

Раніше агентство Reuters розкрило подробиці про функціонал фури-безпілотника Tesla. Зокрема, розроблена компанією Маска вантажівка зможе подолати до 480 кілометрів шляху без додаткової підзарядки.

Головний технічний директор компанії Ryder System Скотт Перрі пояснював, що презентація нової вантажівки Tesla мала бути намічена на вересень, але в самій Tesla коментувати агентству "чутки" відмовилися "незалежно від того, чи правдиві вони чи ні".

"Це було б нерозумно", - вважають в компанії.