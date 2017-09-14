У ЄС цієї осені розглянуть скасування роумінгу для українців - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що ініціатива щодо скасування роумінгу для українців в ЄС вже увійшла в проекти документів на саміт «Східного партнерства», який відбудеться восени у Брюсселі. Про це президент заявив під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу у Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ініціатива, яку я висунув рівно рік тому щодо роумінгу для українських громадян в ЄС, два дні тому була підтримана Європейським Парламентом і уже увійшла в проекти документів на Саміт «Східного партнерства», який цієї осені проходитиме у Брюсселі», - підкреслив глава держави.

Як відомо, 15 червня в ЄС скасували плату за внутрішній роумінг й він не діє всередині країн Європейського Союзу під час подорожей. Так, нововведення поширюється на 28 країн-членів ЄС, а також на Ісландію, Норвегію та Ліхтенштейн. Мобільні оператори не братимуть додаткової плати за користування голосовими послугами, SMS і мобільним інтернетом.

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Також у червні цього року міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що в Європейському Союзі дали попередню згоду працювати в напрямку скасування роумінгу для українців.

12 вересня голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар'єв заявив, що Європарламент пропонує скасувати плату за роумінг мобільного зв’язку між Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, а крім того, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну.