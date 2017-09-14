Житомирська міськрада спрямувала 11 мільйонів гривень на закупівлю пристроїв для безконтактної оплати проїзду у міському транспорті

Житомирська міськрада сьогодні на сесії спрямувала 11 млн грн на закупівлю валідаторів - пристроїв для безконтактної оплати проїзду у міському транспорті. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні відбулася двадцять п’ята позачергова сесія Житомирської міської ради.

За підсумками цього засідання було прийнято ряд рішень. Зокрема, на сесії внесені зміни та доповнення до рішення міської ради «Про затвердження Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки».

Після внесення змін у програму цим рішенням 12 млн грн спрямовано на заробітну плату працівникам трамвайно-тролейбусного управління, а 11 млн грн - на технічне переоснащення автоматизованої системи оплати за проїзд, зокрема, на закупівлю валідаторів. У тому числі, на 2,6 млн грн планують закупити валідатори, які будуть здавати в оренду приватним перевізникам.

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Як повідомив на сесії заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук , у 110 тролейбусах міста вже встановлено по одному валідатору.

«Зараз планується дообладнати ці тролейбуси ще одним пристроєм - на інші двері. Ті люди, які не мають при собі картки для розрахунку, зможуть оплатити за проїзд водієві. Також валідатори будуть встановлені у всіх трамваях та маршрутках», - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі діє електронний квиток в електротранспорті, також там впроваджують систему, за допомогою якої можна заплатити за проїзд банківською карткою.