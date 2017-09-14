США ввели санкції проти двох українських авіакомпаній

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох українських авіакомпаній санкції за співпрацю з компаніями Ірану та Іраку. Про це повідомляється на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

Всього обмежувальні заходи було запроваджено проти 11 юридичних і фізичних осіб за співпрацю з іранськими компаніями та особами, які перебували під санкціями.

Зокрема, сказано, що Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США, відповідно до виконавчого указу №13224, внесло в санкційний список засновані в Україні авіакомпанію "Хорс" (Khors Aircompany) та авіакомпанію "ДАРТ" (Dart Airlines) у зв'язку з наданням іранським та іракським авіакомпаніям, які вже перебували під санкціями, авіаційно-транспортних послуг.

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Українські компанії співпрацювали з іранськими компаніями "Каспійські авіалінії" (Caspian Air) і Mahan Air та іракською авіакомпанією Al-Naser Airlines, які потрапили під санкції з 2011 по 2015 рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада ЄС продовжила введені за агресію проти України антиросійські санкції.