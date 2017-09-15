Mazda хоче відмовитися від випуску бензинових і дизельних авто - ЗМІ

Японська компанія Mazda планує в першій половині 2030-х років повністю відмовитися від виробництва авто з бензиновими і дизельними двигунами на користь гібридів і електромобілів, повідомляє Росбалт з посиланням на ТАСС.

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"За даними агентства Kyodo, подібне рішення керівництва концерну пов'язано з регулярним введенням по всьому світу жорсткіших екологічних норм і вимог по витратам палива. Крім того, таким чином японська компанія розраховує зміцнити свої позиції на європейському ринку, де подібні тенденції впроваджуються найактивніше, - йдеться в повідомленні.

До теперішнього часу Mazda здебільшого робила ставку на економічні дизельні і бензинові двигуни, проте в її лінійці присутня і гібридна модифікація хетчбека Axela.

У серпні Mazda і Toyota оголосили про намір укласти партнерство з метою розробки автомобілів з електродвигунами і створення спільного підприємства на території США. Розширення їх партнерства відбувається у зв'язку з зміцненні тенденцією до формування світового ринку автомобілів за рахунок продукції великих концернів, серед яких крім Toyota - Volkswagen, альянс Renault-Nissan та General Motors.

Також рішення двох компаній включитися в боротьбу за частку на ринку електромобілів пов'язано з посиленням екологічних норм в усьому світі та рішенням урядів Великобританії та Франції припинити продавати авто з дизельними і бензиновими двигунами до 2040 року.