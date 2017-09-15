Житомирщина посилить ваговий контроль за великогабаритним транспортом – голова ОДА

У Житомирській області посилять ваговий контроль за великогабаритним транспортом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у Житомирі голова Житомирської ОДА Ігор Гундич провів зустрічі з головою Державної служби з безпеки на транспорті України Михайлом Ноняком.

«У бюджеті 2018 року ми на Житомирщині обов’язково передбачатимемо кошти на майданчики для вагових комплексів. Вже дав доручення визначити, скільки нам потрібно майданчиків і де їх розмістити. Якщо потрібно буде докупити ще вагових комплексів, то ми їх купимо, адже у протилежному випадку гріш ціна тим ремонтам доріг, на які ми витрачаємо мільйони», – сказав Гундич.

За словами Ноняка, до кінця року Житомирська область отримає 3 габаритно-вагові комплекси. Він зазначив, що на сьогодні у - процесі вирішення питання щодо збільшення працівників Укртрансбезпеки в області, адже лише за наявності інспекторів можливе зважування автомобілів.

"Під час робочої зустрічі сторони обговорили співпрацю між Укртрансбезпекою, поліцією та обласною адміністрацією, наголосили на важливості переведення послуг Укртрансбезпеки в електронний формат, що відбуватиметься вже наступного року", - зазначають в ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації Ноняк провів брифінг для журналістів, де розповів про плани щодо покращення роботи Державної служби з безпеки на транспорті України. Так, зокрема, він повідомив, що Україна втрачає значні кошти на ремонті доріг, які руйнуються від руху великовагового транспорту.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Радиал-Україна» виграла тендер на поставку Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) 78 габаритно-вагових комплексів для боротьби з перевантаженням фур на українських дорогах на суму 109,2 млн грн.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більш як 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.