Ціни на автогаз після різкого зростання опустилися нижче 15 гривень

З 14 по 15 вересня роздрібні ціни на зріджений газ в середньому по країні знизилися ще на 19 коп./л до 14,86 грн/л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

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Найдешевше газ продається в мережі «Авантаж» – 13,35 грн/л. В роздрібній мережі «Барс 2000» газ торгується по 14,00 грн/л (-30 коп/л).

WOG і OKKO за добу знизили ціни на 7 і 8коп./л, до 15,08 грн/л і 15,06 грн/л, відповідно. Найбільше за минулу добу газ подешевшав в мережі «Овіс» – на 54 коп./л до 14,58 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, SOCAR, «Авіас», KLO, SUN OIL, «Рід Нік», «БРСМ-Нафта», «Татнефть», «Укрнафта» та ZOG знизили ціни в межах 6-42 коп./л.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня спостерігалося різке зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни досягали значень 16,49-16,99 грн за літр. Ціни на АЗС почали знижуватися тільки з 31 серпня.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його постачання, а також брак потужностей на ринку для зберігання цього виду пального.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на зріджений газ в мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітетові, Державній фіскальній службі та іншим держорганам розробити можливі рішення цієї проблеми і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».

За прогнозами Міненерговугілля, роздрібні ціни на автогаз можуть знизитися після пікового періоду їх зростання в другій половині серпня і подальшого зниження гуртової вартості цього виду палива до 12,2 грн за літр.