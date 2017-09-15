Наступного року на дороги планують виділити 44 мільярди гривень

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють 3300 кілометрів відремонтованих доріг«Наступного року ми збільшимо фінансування дорожнього будівництва. На це передбачено 44 млрд грн», - сказав він.

За словами глави уряду, 32,6 млрд грн буде спрямовано в Дорожній фонд, 5,4 млрд грн буде надано на будівництво доріг у рамках міжнародних угод, 4 млрд грн буде виділено на будівництво дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса-Миколаїв-Херсон і 2 млрд грн - на ремонт дороги Київ-Харків-Довжанський.

Як повідомляв УНІАН, за даними уряду, на будівництво доріг в Україні в 2017 році було спрямовано 32,2 млрд грн.