"Бориспіль" веде повторні переговори про вихід Ryanair на український ринок – Омелян

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проводить повторні переговори з одним із найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанією Ryanair - про вихід на українських ринок. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив у ході зустрічі з журналістами.

Читайте такожКерівництво аеропорту "Жуляни" хоче бачити Ryanair у себе«На даний момент Ryanair у переговорному процесі з аеропортом «Бориспіль». Я сподіваюся, що ці переговори пройдуть успішно, друга спроба. У нас буде Ryanair у 2018 році. Цього року, на жаль, це не реально. Не пізніше осені 2018», - сказав міністр.

Міністр також зазначив, що з приходом авіалоукостів пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» за два роки може збільшиться до 20 млн осіб.

«Що стосується самого аеропорту «Бориспіль». Його прогнозована пропускна здатність 25-30 млн пасажирів на рік. За підсумками 2016 року це приблизно 8,2 млн пасажирів, цього року прогнозують 10 млн. Це зростання ВВП на 2-3%. Це зростання може бути на 20-30% протягом двох років, ми можемо отримати 20 млн пасажирів в аеропорту «Бориспіль». Це можуть дати лоукости», - додав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова.

10 липня гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства й відмовився підписувати його, поки не буде враховано вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури.