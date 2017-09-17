У Києві ввечері частково закриють для проїзду вулицю Дегтярівську
13:49, 17 вересня 2017Транспорт/Звя'зок
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До 6:00 18 вересня дорожники будуть проводити ремонт на ділянці вулиці Дегтярівської від проспекту Перемоги до вулиці Лагерної.
На ділянці вулиці Дегтярівської від проспекту Перемоги до вулиці Лагерної почнуться дорожні роботи / фото УНІАН
З 20:00 17 вересня на ділянці вулиці Дегтярівської від проспекту Перемоги до вулиці Лагерної почнуться дорожні роботи, які триватимуть до 6:00 18 вересня. На цей час рух транспорту в місці проведення ремонту повністю обмежать, повідомляє прес-служба "Київавтодору".
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Нагадаємо, до 6:00 18 вересня вул. Хрещатик закрита для проїзду транспорту від вул. Б. Хмельницького до вул. Михайлівській у зв'язку з підготовкою та проведенням Свята подяки.
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