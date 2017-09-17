Лоукостер Ryanair скасував десятки рейсів - "наплутали" з відпустками пілотів

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скасувала в неділю 82 рейси, заявивши, що "наплутала" з відпустками пілотів. Ryanair оголосила, що скасовуватиме по 40-50 рейсів щодня в найближчі шість тижнів.

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Начальник відділу маркетингу Кенні Джейкобс сказав, що всі пасажири, які забронювали рейси до 20 вересня, повідомлені про це електронною поштою.

"Ми наплутали з запланованими відпустками пілотів і тепер виправляємо свої помилки", - сказав він.

Це пов'язано з тим, що у співробітників Ryanair накопичилося багато відпускних днів, і багато з них забронювали свої відпустки ближче до кінця року, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

До того ж Ryanair - найбільший в Європі бюджетний авіаперевізник - змінює свій відпускний рік, який тепер буде рахуватися з січня по грудень, а не з квітня по березень, як було до цього часу.

За словами представників авіакомпанії, через ці зміни керівництву довелося відпустити пілотів в невідгуляну відпустку у вересні та жовтні.

Скасування рейсів можуть зачепити до 285 тисяч пасажирів, яким запропонують або квиток на інший рейс, або повернення грошей.

"Ми рекомендуємо всім нашим клієнтам перевіряти свою електронну адресу, вказану під час бронювання", - сказав директор з маркетингу.

Компанія також зазначила, що буде скасовано менше 2% всіх рейсів Ryanair, до того ж це допоможе на 90% виконати зобов'язання щодо пунктуальності.

Однак багато людей, які купили раніше квитки на рейси Ryanair, скаржаться, що їм пропонують квитки замість скасованих рейсів на інші дні або тоді, коли їх власна відпустка вже закінчиться.