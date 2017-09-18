На Південному обході Житомира завершились основні дорожні роботи - ОДА

Підрядник ПП «Автомагістраль» завершив основні роботи на дорозі Т-06-14 «Глибочиця-Станишівка» через Калинівку, Клітчин – тобто, на Південному обході Житомира. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

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Загальна вартість робіт складає 34 млн 497,7 тис. грн. На всій довжині траси влаштовано три з’їзди в поле та одне примикання в селі Калинівка. Будівельна довжина ділянки, на якій проведені роботи, складає 2,226 км, а ширина проїзної частини – 7,5 м.

Однак для завершення ремонту на Південному обході Житомира ще необхідно влаштувати перехідно-швидкісні смуги, дорожні знаки із світлоповертальною поверхнею, нанести розмітку холодним пластиком та влаштувати бар’єрне огородження із оцинкованої сталі. Також на ділянках біля автобусних зупинок планується встановити зовнішнє освітлення.

«У зв’язку з проведенням капітального ремонту рух на окремій ділянці ділянки (від 0+000 км 2+226 км) автодороги Т-06-14 «Глибочиця-Станишівка» ще закрито. Тому рекомендуємо водіям слідкувати за дорожніми знаками та бути уважними під час руху», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року підрядник проводив роботи з влаштування нижнього шару асфальтобетону на Південному обході Житомира.

Нагадаємо, дорога Т-06-14 «Глибочиця - Станишівка» через Калинівку та Клітчин є важливою магістраллю у системі дорожньої мережі України та має вихід на шлях міжнародного значення «Київ-Чоп» (М-06) та автомобільну дорогу «Житомир – Попільня — Сквира-Володарка» (Р-18).

Довідка УНІАН. ПП " Автомагістраль"( Київська область) - підприємство дорожньо-будівельної галузі, яке спеціалзується на дорожніх будівельно–монтажних роботах, розпочинаючи з підготовчих земляних робіт і закінчуючи повним облаштуванням доріг.