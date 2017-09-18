Заберемо все, що дадуть: Україна розраховує отримати німецькі вживані електрички

Україна розраховує отримати німецькі старі електрички. Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Liga.net.

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"Зараз ведемо переговори з Німеччиною. Сподіваюся, вдасться отримати від них старий рухомий склад, щоб хоч якось стабілізувати ринок приміських перевезень. Заберемо все, що дадуть", - підкреслив Омелян.

За його словами, списані потяги в Німеччині перебувають у кращому стані, ніж українські після реставрації.

"Я не впевнений, що вийде це зробити до кінця року. Я розумію, що люди їздять в нелюдських умовах. Абсолютно неправильний підхід, коли ми звітуємо про ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. Ми реально розуміємо, що ніколи не зможемо їх замінити. Друга проблема - відсутність власного виробництва електричок", - зазначив міністр.