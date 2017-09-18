Заберемо все, що дадуть: Україна розраховує отримати німецькі вживані електрички
За словами глави Мінінфраструктури, навіть списані потяги в Німеччині перебувають у кращому стані, ніж українські після реставрації.
Україна розраховує отримати німецькі старі електрички. Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Liga.net.
Читайте такожУкраїнці найближчим часом будуть їздити на нових швидкісних поїздах
"Зараз ведемо переговори з Німеччиною. Сподіваюся, вдасться отримати від них старий рухомий склад, щоб хоч якось стабілізувати ринок приміських перевезень. Заберемо все, що дадуть", - підкреслив Омелян.
За його словами, списані потяги в Німеччині перебувають у кращому стані, ніж українські після реставрації.
"Я не впевнений, що вийде це зробити до кінця року. Я розумію, що люди їздять в нелюдських умовах. Абсолютно неправильний підхід, коли ми звітуємо про ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. Ми реально розуміємо, що ніколи не зможемо їх замінити. Друга проблема - відсутність власного виробництва електричок", - зазначив міністр.