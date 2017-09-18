Росіяни профінансують будівництво доріг в окупованому Криму підвищеними цінами на пальне - ЗМІ

У Росії уряд планує підвищити ціни на пальне для того, щоб збільшити видатки на будівництво доріг в Калінінградській області та окупованому Криму. Відповідне рішення додатково підняти акцизи на паливо прийнято на бюджетних нарадах в уряді, пишуть «Ведомости».

Видання повідомляє, що відбутися підвищення має у два етапи - по 50 коп. за 1 л з 1 січня і з 1 липня.

Зазначається, що це істотне збільшення акцизів, яке перевищує рівень передбачений Податковим кодексом: індексація на інфляцію в 4%, тобто, приблизно на 30 коп. за 1 л бензину і 23 коп. за 1 л дизельного пального. Відтак, додаткові доходи бюджетної системи складуть 55-60 млрд руб.

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Претендують на освоєння коштів траса Таврида в анексованому Криму та траса Приморське кільце в Калінінградській області.

Як повідомляв УНІАН раніше, Керченський міст - не тільки важливий елемент у російській військовій стратегії, але й займає одне з ключових місць у політиці Москви щодо України.

Недавня тимчасова заборона на проходження по Керченській протоці кораблів, яку пояснили необхідністю монтажу арок мосту над судноплавною частиною Керч-Єнікальського каналу, припала на період, коли з українських портів Азовського моря — бердянського і маріупольського — традиційно вивозять агропродукцію, пише в своїй статті журналіст Володимир Кравченко. Зазначається, що тимчасова заборона серйозно вдарила по прибутках цих портів: зернотрейдерам довелося відправляти продукцію залізницею у чорноморські порти — Одесу, Херсон, Миколаїв.