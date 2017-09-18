Управління безпеки дорожнього руху України припинило свою діяльність
Функції з дорожньої безпеки передані до патрульної поліції, із запитаннями можна звернутися до цього підрозділу.
В Україні припинено діяльність Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Національної поліції. Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху в Facebook.
«Управління безпеки дорожнього руху зараз припиняє свою діяльність. Функції з дорожньої безпеки передані до Патрульної поліції. Тож із запитаннями ви можете звернутися до цього підрозділу. Натомість всі фото і відеоматеріали, розміщені на даній сторінці, залишаються у вільному доступі», - йдеться у повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що відтепер до компетенції Департаменту патрульної поліції буде відноситись також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських та вантажних перевезень, їх супроводження та оформлення усіх необхідних на це документів.