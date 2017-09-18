АМКУ оштрафував lifecell майже на 20 мільйонів за "посекундну" тарифікацію

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував великого українського оператора мобільного зв'язку lifecell на 19,5 млн грн за поширення неправдивої інформації щодо тарифікації дзвінків і, як наслідок, порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції.

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Про це повідомив глава регулятора Юрій Терентьєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Відповідач в комунікації зі споживачами вказував, що тарифікація «посекундна». У той же час фактична тарифікація відбувається у розмірі повної вартості хвилини за кожну першу секунду кожної хвилини, почалася. Накладено штраф 19,5 млн грн», – написав він.

У свою чергу прес-служба оператора lifecell в коментарі УНІАН зазначила, що оператор не згоден з таким рішенням регулятора і має намір оскаржувати його в судовому порядку.

«Компанія lifecell категорично не згодна з таким рішенням АМКУ і оскаржуватиме його в установленому законом порядку», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, абоненти lifecell ознайомлені із застосовуваним оператором принципом тарифікації.

Згідно з повідомленням, аналогічний принцип застосовує і інший український оператор телеком-ринку, щодо якого регулятор прийняв рішення не застосовувати штрафні санкції.

«Стосовно компанії «ВФ Україна» (раніше «МТС Україна») з майже вдвічі більшою абонентською базою, яка застосовує аналогічний спосіб тарифікації, Комітет у грудні 2016 року видав лише рекомендації і в лютому 2017 року припинив провадження у справі без застосування штрафних санкцій», - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня АМКУ оштрафував оператора «Київстар» на 43,5 млн грн за подання неповної інформації про діяльність компанії у відповідь на вимогу комітету.

Український оператор мобільного зв'язку lifecell в 2016 році отримав чистий прибуток у розмірі 928,3 млн грн порівняно з чистим збитком у розмірі 4,439 млрд грн в 2015 році.

Кількість абонентів lifecell становить 12,4 млн осіб (з них активних, які зробили хоча б один дзвінок протягом останніх трьох місяців, – близько 9 млн).

Найбільшими конкурентами цієї компанії на національному ринку стільникового зв'язку «Київстар» і «ВФ Україна» (бренд Vodafone).