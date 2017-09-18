На крок ближче до 4G: Мін'юст затвердив порядок проведення тендера

Міністерство юстиції України затвердило порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для запровадження в Україні зв'язку четвертого покоління (4G), повідомив очільник одного з найбільших українських операторів мобільного зв'язку «Київстар» Петро Чернишов на своїй станиці у соцмережі Facebook.

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«Новина тижня: Міністерство юстиції України підписало порядок проведення тендера на 4G. І ми стали на крок ближче до решти світу. Дякую всім, хто рухає нас у технологічне майбутнє», - написав він.

Однак, за інформацією Національної комісії з регулювання зв'язку, відповідне рішення ще не було оприлюднене і, відповідно, не набрало чинності.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство юстиції відмовилося проводити держреєстрацію порядку проведення конкурсів на радіочастоти, після чого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), звернулася до відомства з проханням затвердити відповідні зміни. Як пояснював голова НКРЗІ Олександр Животовський, не маючи гарантії з боку держави у вигляді права першого викупу, оператори не стануть ризикувати своїм бізнесом і відмовляться здавати частоти.

9 серпня Кабінет міністрів України затвердив умови проведення у IV кварталі 2017 року - I кварталі 2018 року тендера на продаж частот у діапазоні 1800 МГц з пріоритетним правом викупу для діючих операторів і стартовою вартістю лотів 3,975 млрд грн.

Згідно з даними Животовського, продаж частот у діапазоні 1800 МГц може відбутися вже до кінця 2017 року, а зв'язок четвертого покоління 4G буде запущено вже наприкінці наступного року.