МАУ вводить плату за надання посадкового талона на стійці реєстрації

Найбільший в Україні авіаперевізник - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з 1 жовтня вводить плату за надання посадкового талона на стійці реєстрації для пасажирів економ-класу всіх середньомагістральних рейсів і рейсів усередині України, повідомила прес-служба МАУ.

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Згідно з повідомленням, усі пасажири авіакомпанії можуть як і раніше скористатися безкоштовною опцією віддаленої реєстрації на сайті або автоматичною реєстрацією.

«Онлайн реєстрація на сайті або за допомогою мобільного додатку відкривається за 48 годин і закривається за 40 хвилин до вильоту за розкладом. Передбачає можливість самостійно вибрати місце в салоні з доступних на момент реєстрації. Автоматична реєстрація доступна пасажирам, які вказали в бронюванні квитка коректні паспортні та контактні дані й не зареєструвалися раніше, ніж за 12 годин до вильоту рейсів. Передбачає автоматичний вибір місця згідно типу тарифу та класу обслуговування», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що за умови правильного внесення контактних і паспортних даних пасажири отримають на свою електронну адресу запрошення зареєструватися онлайн за 48 годин до вильоту.

«Після цього необхідно зайти на сайт за посиланням, обрати місце, а потім або зберегти посадковий талон, або вибрати опцію відправки на електронну пошту. Талони необхідно роздрукувати або зберегти на портативний пристрій і пред'явити співробітнику контролю на авіаційну безпеку в паперовому або цифровому вигляді», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що, починаючи з 1 жовтня, з пасажирів економічного класу власних регулярних середньомагістральних рейсів МАУ і рейсів усередині України, що не скористалися жодною з перерахованих можливостей і прийняли рішення отримати посадковий талон на стійці реєстрації в аеропорту вильоту, стягуватиметься додаткова плата в еквіваленті 10 євро в місцевій валюті.

«Ми прийняли й покроково реалізуємо програму оптимізації та автоматизації процесів обслуговування пасажирів. Переведення сервісів у цифрову площину дозволяє нам скоротити витрати на утримання стійок реєстрації та персоналу хендлінгових компаній у базовому і зовнішніх аеропортах, що, в свою чергу, відкриває перед нами нові можливості щодо зниження вартості квитків для пасажирів. Сподіваємося, мандрівники досить швидко звикнуть до нововведення, оцінять зручність і переваги віддаленої реєстрації й витрачатимуть набагато менше часу на передпольотні формальності», - зазначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».