В порти анексованого Криму за місяць незаконно зайшли 34 іноземних судна

Протягом серпня зафіксували 34 вантажних судна-порушника, які зайшли в порти анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

В цілому ці судна здійснили 77 заходів у порти Керчі та Севастополя. З них 23 судна були під прапором Росії.

Ще 11 суден під прапорами інших держав. Це Палау, Сьєрра-Леоне, Того, Коморські острови, Танзанія.

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Як нагадують у повідомленні, морські порти, розташовані на території АР Крим - Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, - зачинені на підставі розпорядження Кабміну.

"Захід суден під іноземними прапорами в закритих морських портах і терміналах, розташованих на території АР Крим та Севастополя, буде розглядатися як порушення норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну", - зазначають у відомстві.