ЄК перевірить, чи не порушив Ryanair права пасажирів масовим скасуванням рейсів

Єврокомісія перевірить авіакомпанію Ryanair на предмет можливого порушення прав пасажирів. Про це стало відомо після того, як минулого тижня ірландський низькобюджетний перевізник повідомив, що до кінця жовтня буде скасовувати щодня до 50 рейсів (сумарно - близько 2100).

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У Брюсселі роз'яснили, що авіакомпанії, які працюють в Європі, повинні дотримуватися чинних правил, пише «Німецька хвиля». У разі скасування внутрішньоєвропейських рейсів, пасажири мають право на великі компенсації - від 250 до 400 євро. За словами голови Ryanair Майкл о'Лірі, дана міра позначиться на репутації перевізника, а також призведе до збитків у розмірі 25 мільйонів євро. Незалежні експерти вважають, що сума буде більшою - майже 35 мільйонів.

О'Лірі відкинув припущення, що масове скасування рейсів пов'язане зі звільненням великої кількості пілотів. Керівник компанії при цьому вказав, що причина анулювання польотів криється у відпустках пілотів, страйках авіадиспетчерів і поганій погоді.

Однак конкурент Ryanair на ринку дешевих польотів, норвезька авіакомпанія Norwegian, заявила, що переманила в свої ряди близько 140 пілотів, які раніше працювали на ірландське підприємство.

За даними ірландської газети Irish Independent, проблеми з персоналом у Ryanair дійсно є, і вони стали пропонувати новим пілотам в якості бонусу разову виплату під час влаштування на роботу в розмірі 10 тисяч євро.