Стрибок цін на автогаз: АМКУ провів перші перевірки - результатів поки немає

Антимонопольний комітет України в рамках розслідування можливих антиконкурентних дій на ринку зрідженого газу, які могли призвести до недавнього стрибка цін на цей вид палива, провів перші позапланові перевірки компаній - учасників цього ринку. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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«З метою всебічного і об'єктивного розгляду справи органами Антимонопольного комітету України 8 вересня 2017 року був проведений ряд позапланових перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, гуртово-роздрібний продаж і зберігання зрідженого газу», - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що сам розгляд справи про можливі антиконкурентні дії на ринку скрапленого газу було розпочато 4 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня відзначався різкий ріст цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр і стабілізувалися в наступні дні.

У відповідь на це, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на зріджений газ в мережах АЗС диверсією і доручив Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, АМКУ, Фіскальній службі та іншим держорганам розробити можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину». Також президент Петро Порошенко заявив, що ціни на автогаз повинні піти на істотне зниження в другій половині вересня.

31 серпня в АМКУ повідомили про намір провести перевірку компаній-трейдерів скрапленим газом.