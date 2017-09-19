Держбюджет-2018: фінансування Мінінфраструктури можуть майже потроїти

Кабінет міністрів України пропонує виділити на фінансування Міністерства інфраструктури в 2018 році 3,178 мільярда гривень, що в 2,7 рази більше, ніж у 2017 році.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту №7000 "Про Державний бюджет на 2018 рік", опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, видатки на міністерство з основного фонду держбюджету становитимуть 844 мільйонів гривень, а зі спеціального фонду буде виділено 2,334 мільярда гривень.

Витрати на утримання апарату міністерства наступного року уряд пропонує збільшити більш ніж в 2 рази порівняно з поточним роком – до 112,78 мільйона гривень.

Крім цього, на організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10,571 мільйона гривень.

На бюджетну програму підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів і внутрішніх водних шляхів в 2018 році планується залучити понад 39 мільйонів гривень та направити їх на забезпечення функціонування навігаційного обладнання, гарантованих габаритів суднового ходу, безаварійного та безперешкодного проходження суден по внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів, що буде сприяти забезпеченню безпеки судноплавства.

Уряд також пропонує збільшити видатки на утримання Державної спеціальної служби транспорту (Держспецтрансслужба - державний орган, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану - УНІАН) у 2018 році порівняно з 2017 роком на 14,7% – до 564,7 мільйона гривень, Держінспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) - на 28,5%, до 171,54 мільйона гривень, витрати на утримання Державної авіаційної служби україни (Державіаслужба) планується збільшити на 26,4% – до 258,16 мільйона гривень.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) може отримати в 2018 році 31,338 мільярда гривень фінансування з державного бюджету проти передбачених у державному бюджеті на поточний рік 17,955 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2018 рік з доходами 877 мільярдів гривень, витратами 948 мільярдів гривень.