Американська торговельна палата в Україні просить Кабмін не підтримувати підвищення залізничних тарифів

Рада директорів Американської торгової палати в Україні звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляну з проханням не підтримувати підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення, оскільки таке підвищення є передчасним і економічно необґрунтованим.

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Відповідний лист надіслав Омеляну, першому віце-прем'єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву, міністру фінансів Олександру Данилюку, голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної та в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгену Кравцову від імені ради директорів Палати президент Палати Андрій Гундер.

Він нагадав, що, на думку експертів компаній-членів Палати, "Укрзалізниця" не надала економічно обґрунтованої відповіді щодо підстав для підвищення тарифів на вантажні перевезення, "що викликає питання щодо прозорості та відкритості цього процесу".

"Експерти компаній-членів Палати розглянули проект фінансового плану ПАТ "УЗ", який оприлюднений на офіційному сайті УЗ, і хотіли б зазначити, що даний проект несе в собі ряд потенційних ризиків для підприємств промисловості та агропромислового комплексу в розрізі підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, - йдеться в листі. На думку експертів, компаній-членів Палати і виходячи з запланованих фінансових показників консолідованого фінансового плану, УЗ має ресурс і можливість не здійснювати індексацію тарифу в 2017 році. Це підтверджується також наказом Міністерства інфраструктури України № 782 від 8 жовтня 2013 року "Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом", який регламентує підстави та механізм перегляду тарифів".

Крім того, перед будь-яким підвищенням залізничних тарифів, експерти компаній-членів Палати вважають за необхідне показати результати від минулого підвищення, зокрема, в розрізі ситуації з розподілом вагонів, їх зверненням, швидкість доставки та збереження вантажу. Наступним кроком має стати розробка чіткого плану щодо подальшого поліпшення ситуації з відновленням/ремонтом вагонного і локомотивного парку УЗ, швидкістю відправок вантажів залізничним транспортом, наявністю палива, інвестиціями в оновлення рухомого складу УЗ і чіткими термінами і метриками.

"Виходячи з вищесказаного, експерти компаній-членів Палати звертаються до вас, шановний Володимире Володимировичу, з проханням не підтримувати підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення, оскільки таке підвищення є передчасним і економічно необґрунтованим і відповідно доопрацювати проект консолідованого фінансового плану УЗ на 2017 рік. У той же час, експерти компаній-членів Палати готові продовжити діалог з представниками Міністерства інфраструктури УЗ з напрацювання консолідованого механізму довгострокового регулювання тарифів на вантажні залізничні перевезення", - підсумував в листі А. Гундер.