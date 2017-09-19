В МЗС Польщі назвали умову відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з Україною

В МЗС Польщі вважають, що нових пунктів пропуску на кордоні з Україною не відкриватимуть, поки не буде налагоджено роботу вже існуючих. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі з питань безпеки, консульських справ і східної політики Бартош Чіхоцкі, який 19 вересня прибув у Київ, щоб зустрітись із українськими посадовцями, в тому числі із заступницею міністра закордонних справ України Оленою Зеркаль. Його слова наводить "Громадське".

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"Перед тим, як відкривати нові пункти пропуску, пропоную зорієнтуватись на тому, щоб пункти, які наразі існують, почали працювати в цивілізований спосіб. Українська сторона чудово знає, що потрібно зробити для того, щоб ці пункти почали працювати задовільно. Тільки тоді, коли це вдасться, будемо розмовляти про наступні пункти пропуску", – сказав Чіхоцкі.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року посол України в Польщі Андрій Дещиця анонсував створення нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею. "Зараз готується документація для створення нового переходу біля Перемишля, в планах ще один – на півночі Волині" - розповів тоді він.