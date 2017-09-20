Новий автобан Одеса-Гданськ: на будівництво виділять 4 мільярди гривень

На будівництво швидкісного автомобільного сполучення GО Highway, яке з'єднає Гданськ і Одесу, буде виділено в 2018 році 4 млрд грн.

Читайте такожНаступного року на дороги планують виділити 44 мільярди гривень

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на очільника відомства Володимира Омеляна.

«Ми окремо будуємо новий автобан, який з'єднає Балтійське та Чорне моря, - GO Highway Гданськ-Одеса. На це спрямовано окремо 4 млрд гривень на 2018 рік», - цитує прес-служба міністра.

Довідка УНІАН. "Укравтодор" розробляє проект GО Highway, який з'єднає Одесу та Гданськ автобаном. Будівництво планується на українській частині коридору за маршрутом Одеса-Умань-Львів-Краковець, тоді як польська частина маршруту GO Highway вже готова.