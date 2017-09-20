Держбюджет-2018: фінансування Державного космічного агентства хочуть скоротити майже на третину

Державне космічне агентство України (ДКАУ) у 2018 році може отримати майже 2,025 млрд грн проти 2,89 млрд грн, які були виділені агентству в 2017 році.

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Такі дані містяться в проекті державного бюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, на управління і випробування космічних апаратів пропонується виділити 169,53 млн грн. Зокрема, ці гроші будуть виділені на створення та підготовку наземної інфраструктури та персоналу для управління космічними апаратами "Січ-2-1" і "Мікросат-М". Також з цієї суми будуть профінансовані проекти з моніторингу території України для виявлення можливих надзвичайних ситуацій в інтересах Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, Міністерства екології та природних ресурсів та інших, а також участі в міжнародних проектах з контролю за ядерними вибухами і за геофізичною ситуацією на території Землі.

За програмою "Утилізація твердого ракетного палива" видатки державного бюджету на 2017 рік передбачені у сумі 264,4 млн грн.

З метою виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації програми "Створення Національної супутникової системи зв'язку", заплановано 1,551 млрд грн.

Ще 8,051 млн грн у проекті бюджету передбачено для надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, що на 24,9 більше, ніж минулого року.

Як повідомив УНІАН, в 2017 році загальне фінансування Державного космічного агентства становило майже 2,9 млрд грн проти 3,4 млрд грн, які були виділені агентству в 2016 році.