Росія запустила регулярний рух вантажних поїздів в обхід України

Російська залізниця запустила регулярний рух вантажних поїздів на тестовій ділянці залізничної лінії Журавка — Міллерово в Воронезькій та Ростовській областях в обхід України. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті РЖД.

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«Перші вантажні поїзди перевезли вагони з зерном, залізорудною сировиною та будівельними матеріалами», — вказується в повідомленні.

Під час тестування перевірять готовність залізничної інфраструктури і роботу систем управління рухом. Також під час випробувань пройдуть необхідну підготовку локомотивні бригади.

Як пише РБК, на початку вересня президент РЖД Олег Бєлозьоров повідомив, що вантажний рух в обхід України запустять у жовтні 2017 року. Тоді він заявив, що в першу чергу на новій ділянці запустять вантажний рух, а пасажирські поїзди зможуть почати роботу після того, як буде складено розклад.

На початку серпня РЖД почала тестувати побудовану в обхід України залізницю Журавка — Міллерово. Тоді поїзд подолав 122 км від станції Журавка до станції Боченково.

Загальна довжина магістралі становить 137 км, Вона проходить територією Воронезької та Ростовської областей і має з'єднати Центральну Росію з Чорноморським узбережжям. Максимальна швидкість руху пасажирських поїздів залізницею становитиме 140 км/год, вантажних — 90 км/год.

Завантаження магістралі в літній період, за планами РЖД, становитиме до 190 поїздів на добу.

До будівництва магістралі поїзди, що прямували з Центрального федерального округу в Ростовську область, двічі перетинали кордон з Україною в Луганській області.