В "Укрзалізниці" зберігається масштабна корупція, піднімати залізничні тарифи немає сенсу - Каленков

Доки в ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) зберігаються масштабні обсяги корупції, підвищувати залізничні тарифи на вантажні перевезення не має сенсу, вважає президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи затримання чиновника УЗ на отримання першої частини хабара, загальний розмір якої мав скласти 300 тисяч доларів.

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"УЗ – це бездонна бочка, коли будь-яке підвищення тарифів проходить без результату. І зараз, приймаючи рішення про підвищення тарифи, знаючи, що більша частина виручених коштів буде вкрадена, це означає викачувати гроші з економіки і перекладати їх в неефективну державну монополію і в кишені корупціонерів", - сказав він в ексклюзивному коментарі Бізнес-порталу UAprom.

За його словами, ще на початку року передбачалося, що гроші від попереднього підвищення тарифів будуть спрямовані на інвестиції.

"Зараз на рахунках УЗ знаходиться понад 7 мільярдів гривень, але вони не використовуються в повній мірі. І якщо відбудеться підвищення з 1 жовтня, то виручені 1-2 мільярди гривень. будуть розкрадені, оскільки вони не можуть бути ефективно витрачені в цьому році", - сказав він, додавши, що в наступному році підвищення можливо і промисловці готові його обговорювати.

При цьому голова "Укрметаллургпрома" назвав затримання СБУ першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю УЗ Вахтанга Джакелі при отриманні хабара у 300 тисяч доларів (чиновник був затриманий при отриманні частини хабара в 70 тисяч доларів - ред.) "типовим випадком".