Кабмін схвалив конкурс незалежних членів до наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України схвалив проведення конкурсу з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці". Відповідну постанову було ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу.

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При цьому постанову було прийнято з необхідністю доопрацювання Міністерством інфраструктури в одноденний термін.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що конкурс з відбору голови правління та членів наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" має бути оголошений до 1 жовтня.

9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укрзалізниці".

У свою чергу Володимир Омелян позитивно оцінив рішення уряду про звільнення голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна і заявив, що наполягає на зміні всього керівного складу "Укрзалізниці".