З 2018 року усі автомобілі з України при в'їзді до ЄС повинні обов'язково мати техталон

Автомобілі з України, які в'їжджають до країн Євросоюзу, з 2018 року повинні обов'язково мати талон проходження техогляду. Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, етапи введення в Україні техогляду для некомерційного транспорту обговорив заступник міністра Юрій Лавренюк з повноважним міністром Посольства Литви в Україні Гвідасом Керушаускасом.

Читайте такожУ МВС хочуть запровадити фотофіксацію при техогляді автомобілів (відео)У міністерстві повідомили, що на даний момент обов'язковий технічний огляд мають проходити транспортні засоби, які здійснюють комерційні перевезення. З наступного року, відповідно до положень Женевського Угоди 1958 року, директив ЄС і вимог Угоди про асоціацію України з ЄС, усі автомобілі, які подорожують з України до країн - членів ЄС, обов'язково повинні мати відповідний талон проходження технічного огляду транспортного засобу. Також технічний огляд буде обов'язковим при першій реєстрації і перереєстрації транспортного засобу.

«Зараз перед нами стоїть завдання поетапного введення обов'язкового технічного огляду. У нас вже є відповідні нормативно-правові акти, які набирають чинності в наступному році, і нам потрібно якісно до цього підготуватися. Залучаються кращі світові практики і експерти. Ми хочемо, щоб технічний огляд проводили приватні компанії, акредитовані НААУ, які мають лабораторії, достатню матеріально-технічну базу і відповідають усім вимогам, встановленим чинним законодавством», - передає прес-служба міністерства слова Лавренюка.

У свою чергу, литовська сторона запропонувала Україні використовувати свій досвід впровадження сучасної процедури техоглядів, яка є однією з найкращих у світі.

Як повідомляв УНІАН, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка остаточно набрала чинності у повному обсязі з 1 вересня, регламентує введення в нашій країні обов'язкового техогляду.