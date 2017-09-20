Автоматизований розподіл вантажних вагонів "УЗ" зробить процес прозорішим і об'єктивним

ПАТ "Укрзалізниця" мінімізує людський фактор при розподілі порожніх вантажних вагонів за рахунок використання спеціальної автоматизованої системи, тому процес стане більш прозорим і об'єктивним. Про це заявив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час презентації автоматизованої системи "Управління пересиланням порожніх вагонів" (АС "УППВ"), яка відбулася в середу, 20 вересня, в столичній філії "Центру транспортної логістики".

Так, новий керівник “УЗ” проінспектував роботу автоматизованої системи розподілу порожніх вантажних вагонів-зерновозів спільно з клієнтами держкомпанії з аграрного сектору економіки — представниками “Української зернової асоціації”, компаній “Нібулон”, Cargill, Glencore та ін. Так, залізничники продемонстрували, як виконуються в автоматизованій системі усі ланцюжки операцій з вантажними вагонами, а також обговорили з ними напрямки удосконалення роботи системи та побажання щодо співпраці.

Євген Кравцов розповів, зокрема, про своє бачення розвитку співпраці з постійними клієнтами. “У взаємодії клієнт-залізниця ми прагнемо перейти у формат “партнери”. Саме тому ми відкриті для обговорення та пошуку ефективної взаємодії з ринком. Ми відкрито демонструємо логіку роботи автоматизованої системи розподілу вагонів, щоб клієнти і суспільство бачили, як вона працює з реальним парком рухомого складу”, — зазначив в.о. голови правління “УЗ”.

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За його словами, наразі автоматизовано розподіляється увесь робочий парк цементовозів, критих вагонів та зерновозів, якими управляє філія товариства “Центр транспортної логістики”. Так, за період з 1 вересня в автоматизованій системі здійснено також понад 4 тис. відправлень цементовозів та 2,2 тис. відправлень критих вагонів. “З початку вересня з її допомогою вже здійснено більше 21 тисячі відправлень зерновозів. Більш прозорої системи розподілу вагонів немає на просторі колії шириною 1520 мм. Завдяки їй ми отримуємо повну інформацію — від формування замовлення до кожної дії оператора”, — підкреслив Євген Кравцов.

За його словами, раніше усі операції неможливо було відслідкувати, що призводило до зловживань. “Ми посилюємо контроль і маємо чіткі та прозорі критерії розподілу вагонів. Ми усуваємо ручні важелі впливу на розподіл вагонів і розраховуємо на підтримку транспортного ринку”, – зазначив в.о.голови “УЗ”.

Євген Кравцов додав, що сьогодні IT-фахівці "Укрзалізниці" працюють над тим, щоб до кінця поточного року автоматизовано розподіляти весь парк піввагонів (вагони з високими бортами без даху, призначені для перевезення навалювальних вантажів. — Ред.). “Перша черга запланована на листопад”, — наголосив керівник “УЗ”.

Зазначається, що “функціонал системи розширюватиметься, щоб зменшити обіг вагонів та порожній пробіг, удосконалити критерії розподілу вагонів та прискорити час виконання операцій”. Зокрема, за побажаннями зернотрейдерів керівник “Укрзалізниці” доручив передбачити в автоматизованій системі можливість формувати маршрутні відправки.

Також Євген Кравцов закликав клієнтів удосконалювати логістику та інвестувати у розвиток власної інфраструктури: зводити перевантажувальні комплекси, елеватори ті ін.

Нагадаємо, з 15 вересня "Укрзалізниця" перевела автоматизовану систему "Управління пересиланням порожніх вагонів" з тестової у дослідну експлуатацію.