Очільник "Укрзалізниці" закликав правоохоронців перевірити можливість змови учасників торгів

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" працює над вдосконаленням тендерної документації та скороченням термінів розрахунків за поставлену продукцію, а також “розглядає можливість перегляду розміру гарантійного забезпечення торгів”. Про це Євген Кравцов заявив під час наради з виробниками продукції для верхньої будови колії та представниками Служби безпеки України (СБУ) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), повідомляє прес-служба держкомпанії.

Керівник "Укрзалізниці" закликав виробників продукції для будівництва колії активно брати участь у тендерах, які оголошує "Укрзалізниця". Він наголосив, що “наразі компанія опинилася в ситуації, коли вона не може в повному обсязі ремонтувати існуючі колії та будувати нові”. За словами Євгена Кравцова, це пов’язано з тим, що у тендерах із закупівлі продукції для залізничної інфраструктури, які проводить "Укрзалізниця", беруть участь не самі виробники, а посередники, які “виходять на торги з цінами, майже удвічі вищими за реальну вартість продукції самих виробників”.

“Також ситуацію ускладнює й те, що компанії — так звані прокладки — блокують торги через скарги до АМКУ (Антимонопольний комітет України. — Ред.) та затягують терміни їх проведення, тим самим і постачання. Це може негативно впливати на безпеку руху та операційну діяльність перевізника”, — йдеться у повідомленні “УЗ”.

Євген Кравцов наголосив на необхідності впровадження “механізму, за яким можна задовольнити інтереси українських виробників і забезпечити "Укрзалізниці" стабільні постачання продукції за справедливими цінами”. “Ми розглядаємо можливість укладання прямих договорів за переговорною процедурою з використанням ProZorro, а також застосовуватимемо спеціальні процедури закупівель, якщо це дозволяє законодавство. Для нас важливі обґрунтована, не завищена ціна продукції та її бездоганна якість — це ті критерії, які є визначальними", — зазначив він.

Крім того, йдеться про те, що керівник державної компанії в ході наради запропонував розглянути можливість укладання довгострокових контрактів із виробниками продукції. За інформацією прес-служби “УЗ”, правоохоронці підтримали ініціативи "Укрзалізниці" стосовно цього питання. “Також в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" закликав представників правоохоронних органів перевірити можливість змови учасників торгів”, — говориться в повідомленні компанії.

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В ході наради залізничники наголосили, що “очікують від Мінекономрозвитку розробки порядку укладання рамкових договорів, які могли б стати ефективним інструментом для прямої співпраці з виробниками”.

Згідно із довідкою компанії, наразі "Укрзалізниця" забезпечена матеріалами для верхньої будови колії (рейки, скріплення, стрілочні переводи, підкладки, накладки та ін.) лише на 18% від річної потреби. “Це не дозволяє ремонтувати залізничну мережу у запланованих обсягах та відповідно до визначених термінів. До того ж, у холодну пору року колійні роботи не ведуться, що загострює необхідність вчасного постачання матеріалів та запчастин для залізничної інфраструктури”, — підкреслили в “УЗ”.

Варто додати, що ПАТ "Укрзалізниця" — не єдина компанія, яка нарікає на діючу систему закупівель.

Нагадаємо, на початку 2015 року в Україні в якості пілотного проекту почала працювати система публічних закупівель ProZorro, а вже на початку 2016-го президент України Петро Порошенко підписав закон "Про державні закупівлі", який передбачає введення електронної системи для всіх державних закупівель товарів і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн, а для робіт — дорівнює або перевищує 1,5 млн грн.

З серпня 2016 року система ProZorro стала обов'язковою до використання по всій України. Втім, попри те, що основне завдання системи — це забезпечення прозорості публічних закупівель, невдовзі знайшлася низка лазівок, через які в тендерних закупівлях, як і раніше, до появи ProZorro, стали можливими різного роду корупційні схеми.