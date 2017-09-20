На капремонт дороги Київ-Харків-Довжанський виділять 2 мільярди – Омелян

На капітальний ремонт автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський буде виділено в 2018 році 2 мільярди гривень. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на голову відомства Володимира Омеляна.

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"За ініціативи президента України, на ще одну стратегічно важливу трасу Київ-Харків-Довжанський мало бути виділено 2 мільярди гривень. Ми хочемо, щоб у нас була збалансована політика в рамках державного Дорожнього фонду. І я думаю, що буде підтримка і областей, і центральної влади, щоб Україна нарешті отримала якісні автошляхи", – цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року продовжився ремонт траси М-03 "Київ-Харків-Довжанський" у напрямку міста Слов'янськ (Донецька область).

За даними уряду, на будівництво доріг в Україні у 2017 році було направлено 32,2 мільярда гривень, а проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 мільярдів гривень.