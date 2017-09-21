"Укрзалізниці" не потрібно підвищення тарифів

"Укрзалізниця" має ресурс і можливості не підвищувати вантажні залізничні тарифи в 2017 році. Про це йдеться в листі президента Американської торгової палати Андрія Гундера на ім'я міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Зокрема, Гундер звернув увагу міністра, що згідно наказу моз № 782 від 8 жовтня 2013 року тарифи підлягають перегляду у разі, якщо рівень доходів від звичайної діяльності не забезпечує відшкодування поточних витрат залізниць, або ж якщо у них не вистачає коштів на здійснення капітальних інвестицій, необхідних для фінансування інвестиційної програми.

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Він зазначає, що перша умова характеризується показником прибутку до сплати податків, відсотків, зносу і амортизації (EBITDA), яке повинно мати планове значення +17,5 мільярда гривень без урахування індексації тарифу, що свідчить про здатність "Укрзалізниці" фінансувати операційну діяльність у 2017 році.

"Що стосується другої умови, хотіли б звернути Вашу увагу на запланований обсяг капітальних інвестицій" 22,7 мільярда гривень, що на 15,8 мільярда гривень більше факту 2016 року. За звітними даними за 5 місяців 2017 року на капітальні інвестиції було спрямовано 2 мільярда гривень (9% від запланованого річного бюджету). Окремо слід зазначити, що на початок року на рахунках "УЗ" було близько 7 мільярдів гривень, чого було достатньо для фінансування 44% інвестицій, які Кабінет міністрів України дозволив здійснити "УЗ" без узгодження фінплану. Враховуючи фактичні дані використання інвестицій в попередні роки, запланований обсяг інвестицій неможливо освоїти ефективно", – зазначив він.

На думку експертів компаній-членів Американської торгівельної палати, перед будь-яким підвищенням залізничних тарифів "Укрзалізниця" повинна показати результат від попереднього підвищення, зокрема в розрізі ситуації з розподілом вагонів, їх обігом, швидкість доставки та збереження вантажу. Він також висловив упевненість, що наступним кроком має стати розробка чіткого плану щодо подальшого поліпшення ситуації з відновленням/ремонтом вагонного і локомотивного парку "УЗ", швидкістю відправок вантажів залізничним транспортом, наявністю палива, інвестиціями в оновлення рухомого складу "УЗ" та інше з чіткими термінами і метриками.

"Виходячи з вищезазначеного, експерти компаній-членів палати звертаються до Вас, шановний Володимире Володимировичу, з проханням не підтримувати підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення, оскільки таке підвищення є передчасним і економічно необґрунтованим, і відповідно доопрацювати проект консолідованого фінансового плану "УЗ" на 2017 рік", – йдеться в листі.

У свою чергу виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко наголошує, що підвищення вантажних залізничних тарифів на 22,5% може мати негативний вплив на окремі галузі української економіки, в тому числі на середньо - і довгострокову конкурентоспроможність промисловості і агропромислового комплексу України.

У зв'язку з цим компанії-члени комітету Європейської бізнес-ассоциациисчитают необхідне провести більш ретельний аналіз впливу підвищення тарифів на економіку України і порівняти з ефектом від залучення необхідного обсягу надходжень в "Укрзалізницю". Також вони вважають за необхідне опрацювати альтернативні джерела фінансування "Укрзалізниці".

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Крім того, компанії-члени комітету Європейської бізнес-ассоциациизаявили про необхідність провести аналіз можливих негативних наслідків для "Укрзалізниці" внаслідок падіння обсягу перевезень у разі підвищення тарифів із-за переходу вантажовласників на автомобільний і річковий транспорт.

Як повідомлялося, раніше промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням доручити "Укрзалізниці" утриматися від підвищення вантажних залізничних тарифів до кінця поточного року.

У листі, підписи під яким поставили керівники Федерації металургів України, ВП "Укрметалургпром", асоціації виробників феросплавів "УкрФа", асоціацій "Укрцемент" і "Укрстекло", підкреслювалося, що для підвищення вантажних залізничних тарифів сьогодні немає жодних економічних обґрунтувань.

Нагадаємо, тарифний комітет Мінінфраструктури на засіданні 31 серпня 2017 року погодив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення усередині країни на 22,5%, з 1 жовтня 2017 року. 13 вересня на своєму засіданні Кабінет міністрів схвалив фінансовий "Укрзалізниці" з індексацією тарифів на вантажні перевезення у внутрішньому сполученні.