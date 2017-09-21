Суд Москви допоміг Україні оштрафувати російську авіакомпанію за щоденні польоти до Криму

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури АР Крим про стягнення з російської компанії понад 10 мільйонів гривень за щоденні польоти до тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться на сайті прокуратури АР Крим.

«Рішенням господарського суду Київської області від 20.09.2017 задоволено позов прокуратури Автономної Республіки Крим про стягнення з російської авіакомпанії, яка здійснює щоденні польоти на тимчасово окуповану територію Криму, понад 10 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура підкреслює, що авіакомпанія-порушник не сплачувала кошти за отримані аеронавігаційні послуги в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем у межах Сімферопольського району польотної інформації.

У повідомленні також сказано, що у порядку надання взаємної міжнародно-правової допомоги до розгляду справи залучено судові органи Російської Федерації. Так, арбітражним судом міста Москви виконано доручення українського суду та вручено відповідачу копію ухвали про початок судового процесу і позовну заяву прокурора.

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«Належне повідомлення авіакомпанії-порушника про вимоги прокуратури автономії надає українській стороні можливість запуску механізму стягнення зазначених коштів з боржника на території Російської Федерації», - прокоментував прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

За його словами, судами вперше винесено рішення по започаткованій раніше прокуратурою Автономної Республіки Крим процедурі притягнення авіакомпаній до відповідальності за польоти над Кримом, які здійснювалися в порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року та Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів 1981 року.