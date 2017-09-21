Український теплохід "Зірка Дніпра" прямує у бік окупованого Криму – ЗМІ

Круїзний теплохід типу річка-море «Зірка Дніпра» в даний час рухається в напрямку Криму.

Як пише видання «Думська», станом на 11 годину, судно йде в напрямку південного берега окупованого півострова і знаходиться на траверзі Севастополя.

Судячи за даними АІС, вчора вдень близько 15:00, теплохід вийшов з порту приписки Херсон. Жодних круїзів в даний час року заявлено не було. Власником значиться все та ж круїзна компанія «Червона Рута».

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Як припускає видання, мабуть, повторюється нещодавна історія з аналогічною подорожжю «Генерала Ватутіна», який був проданий російським власникам і, не заходячи в Одесу, відправився в Ростов-на-Дону.

Відзначимо, «Зірка Дніпра» побудована у 1988 році в колишній НДР. До 2005 року судно носило ім'я «Маршал Рибалко». При довжині 129 метрів має водотоннажність близько 5400 тонн. У свої 154 каюти може прийняти до 280 пасажирів. Максимальна швидкість ходу-близько 13 вузлів. Екіпаж 98 осіб.