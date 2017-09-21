Підйом тарифів "Укрзалізницею" вдарить по економіці України - міжнародні та українські асоціації

Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення зробить негативний вплив на українську економіку, йдеться в заявах міжнародних та українських асоціацій і організацій.

Так, у листі президента Американської торгової палати Андрія Гундера на ім'я міністра інфраструктури Володимира Омеляна говориться, що "Укрзалізниця" має ресурс і можливості не підвищувати вантажні залізничні тарифи в 2017 році.

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На думку експертів компаній-членів Американської торгівельної палати, перед будь-яким підвищенням залізничних тарифів "Укрзалізниця" повинна показати результат від попереднього підвищення, зокрема в розрізі ситуації з розподілом вагонів, їх обігом, швидкість доставки та збереження вантажу. Він також висловив упевненість, що наступним кроком має стати розробка чіткого плану щодо подальшого поліпшення ситуації з відновленням/ремонтом вагонного і локомотивного парку "УЗ", швидкістю відправок вантажів залізничним транспортом, наявністю палива, інвестиціями в оновлення рухомого складу "УЗ" і т. д. з чіткими термінами і метриками.

"Виходячи з вищесказаного, експерти компаній-членів палати звертаються до Вас, шановний Володимире Володимировичу, з проханням не підтримувати підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення, оскільки таке підвищення є передчасним і економічно необґрунтованим, і відповідно доопрацювати проект консолідованого фінансового плану "УЗ" на 2017 рік", – йдеться в листі.

У свою чергу виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко наголошує, що підвищення вантажних залізничних тарифів на 22,5% може мати негативний вплив на окремі галузі української економіки, в тому числі на середньо- і довгострокову конкурентоспроможність промисловості і агропромислового комплексу України.

У зв'язку з цим компанії-члени комітету Європейської Бізнес Асоціації вважають за необхідне провести більш ретельний аналіз впливу підвищення тарифів на економіку України і порівняти з ефектом від залучення необхідного обсягу надходжень в "Укрзалізницю". Також вони вважають за необхідне опрацювати альтернативні джерела фінансування "Укрзалізниці".

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Крім того, компанії-члени комітету Європейської Бізнес Асоціації заявили про необхідність провести аналіз можливих негативних наслідків для "Укрзалізниці" внаслідок падіння обсягу перевезень у разі підвищення тарифів через перехід вантажовласників на автомобільний і річковий транспорт.

Раніше, промислові асоціації звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням доручити "Укрзалізниці" утриматися від підвищення вантажних залізничних тарифів до кінця поточного року.

У листі, підписи під яким поставили керівники Федерації металургів України, ВП "Укрметалургпром", асоціації виробників феросплавів "УкрФа", асоціацій "Укрцемент" і "Укрстекло", підкреслювалося, що для підвищення вантажних залізничних тарифів сьогодні немає жодних економічних обґрунтувань.

Тарифний комітет Мінінфраструктури на засіданні 31 серпня 2017 року погодив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення усередині країни на 22,5%, з 1 жовтня 2017 року.