У Києві обмежать проїзд транспорту між Троєщиною та метро "Чернігівська"

У Києві із завтрашнього дня, 22 вересня, вводяться тимчасові обмеження на рух транспорту між житловим масивом Троєщина та станцією метро «Чернігівська». Про ец повідомило КП «Київавтодор» у Facebook.

Зокрема, рух буде обмежено:

- з 09.00 год. до 14.00 год. у напрямку руху від станції метро «Чернігівська» до житлового масиву Троєщина;

- з 14.00 год. до 18.00 год. у напрямку руху від житлового масиву Троєщина до станції метро «Чернігівська».

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Причинами обмеження проїзду є проведення ремонту на перетині вул. Шолом-Алейхема з вул. Братиславською.

Як повідомляв УНІАН раніше, на засіданні комісії Київради підтримали перейменування станції метро "Петрівка" та Московського мосту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновниця організації "Громадський рух Почайна" Аннабелла Моріна.

"Комісія з найменувань затвердила результати громадських слухань щодо перейменування метро "Петрівка" на "Почайну", затвердила назву парку урочище "Наталка" й прийняла рішення про перейменування Московського мосту на Північний", - йдеться у її повідомленні.