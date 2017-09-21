Євросоюз хоче заборонити польоти у три українських міста

У ЄС хочуть закрити повітряний простір над трьома українськими містами. Мова йде про три міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міськради.

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Зокрема, за інформацією компанії «Нью Сістемс АМ», яка управляє міжнародним аеропортом «Харків», до Державної авіаційної служби України від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), що здійснює контроль над безпекою руху в авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційний рух у східній частині України. Зокрема, в ньому визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, до складу якого входять міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя».

У зв’язку із цим харківські депутати навіть звернулись до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Балаклії Харківської області військові обстріляли приватний літак, який пролетів над територією військової частини.