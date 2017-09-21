Керівник УЗ повідомив про збільшення обсягу ремонту локомотивів

Керівництво Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" вирішило додатково стимулювати й поліпшувати умови праці працівників, які забезпечує ключову функцію держкомпанії – перевезення.

Про це заявив виконувач обов’язки голови правління "УЗ" Євген Кравцов, інспектуючи роботу локомотивного депо "Київ-Пасажирський" — спеціалізованої бази для усіх видів обслуговування та ремонту пасажирських електровозів.

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Як повідомляє прес-служба залізниці, Євген Кравцов оглянув ремонтні цехи локомотивного депо, відвідав кімнату відпочинку локомотивних бригад, перевірив умови праці та поспілкувався з персоналом. Зазначається, що “у депо понад 800 працівників за рік виконують більше тисячі ремонтів тягового рухомого складу”.

В.о. голови “УЗ” розповів, що для забезпечення перевезення пасажирів товариство наразі збільшило обсяги ремонтів локомотивів для продовження частині з них терміну служби. Він зазначив, що “у зв’язку зі збільшенням інцидентів з локомотивами, менеджмент посилив контроль за якістю виконання ремонтів та забезпеченням необхідними комплектуючими і запасними частинами”.

"Машиністи, помічники машиністів та слюсарі з ремонту тягового рухомого складу – це представники наших основних професій, а також працівники, які забезпечують рух поїздів. Ми хочемо зберегти ці кадри та усвідомлюємо складний характер роботи. Правління товариства прийняло рішення заохочувати персонал, який забезпечує ключову функцію "Укрзалізниці" – перевезення. Ми стимулюватимемо цих працівників та поліпшуватимемо умови їхньої праці", – розповів Євген Кравцов.

За даними “УЗ”, цього року держкомпанія запланувала виконати капітальний ремонт 19-ти пасажирських локомотивів, із яких 16 з подовженням терміну служби. “Цей вид ремонту досить вартісний – для одного електровоза серії ЧС4 він обходиться близько 7,5 млн грн, а для одного електровоза серії ЧС8 – майже 10 млн грн”, — зазначили в прес-службі "Укрзалізниці".

Як повідомив Євген Кравцов, наразі також збільшено обсяги ремонтів вантажних локомотивів. "Загалом за неповні дев’ять місяців 2017 року “Укрзалізниця” різними видами відремонтувала вже стільки локомотивів, вантажних та пасажирських, як за увесь минулий рік – 87 одиниць, в останні місяці року плануємо відремонтувати ще більше 100 локомотивів, адже питання забезпечення тягою на сьогодні одне з найгостріших", – підкреслив керівник “УЗ”.

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Він також зауважив, що завдяки інтенсифікації ремонтів локомотивів “Укрзалізниці” нині завантажені роботою афільовані підприємства товариства: Запорізький електровозоремонтний, Дніпропетровський тепловозоремонтний та Львівський локомотиворемонтний заводи, де виконуються капітальні ремонти тягового рухомого складу.

Варто зазначити, що локомотивне депо "Київ-Пасажирський" – одне з найстаріших підприємств галузі. Це спеціалізована база для усіх видів обслуговування та ремонту пасажирських електровозів, які наразі працюють майже на усій мережі залізниць.

Електровози трьох серій, які обслуговує це депо: ЧС4, ЧС8 та ДС3 забезпечують перевезення на таких напрямках, як Київ-Ворожба, Київ — Шостка, Київ — Долинська, Київ — Ковель, Київ — Одеса, Київ — Львів, Київ — П’ятихатки, Київ — Харків, Київ — Хмельницький та Київ — Тернопіль.