Федерація роботодавців вважає необґрунтованим підвищення вантажних залізничних тарифів

Федерація роботодавців України (фРУ) оприлюднила заяву щодо запланованого з жовтня підвищення тарифів на вантажні зализничні перевезення на 22,5%.

ФРУ вважає чергове підвищення вантажних залізничних тарифів необґрунтованим.

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"Вважаємо, що будь-яке підвищення залізничних тарифів у поточному році, економічні наслідки якого ґрунтовно ніким не прораховані, призведе до значного погіршення конкурентоспроможності підприємств вітчизняної промисловості та агропромислового комплексу на ринках збуту, підвищення вартості енергоносіїв на початку оплювального сезону, а також стане додатковим стимулом для інфляційних процесів в економіці та сповільнення досягнутих темпів економічного розвитку держави", - йдеться в заяві.

"Відсутність постійного керівництва ПАТ "Укрзалізниця", чисельні корупційні скандали за участю співробітників залізниці, неспроможність до ефективного освоєння інвестиційного ресурсу від попередніх підвищень тарифів, блокування прозорих тендерів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, наявність на рахунках значних коштів при одночасному погіршенні термінів обіговості вагонів і технічного стану рухомого складу, поглиблення проблеми кросс-субсидування псажирських перевезень за рахунок вантажних, на жаль, поки що не сприяють довірі вантажовласників, інвесторів та кредиторів до дій правління держмонополії", - наголосили у Федерації роботодавців.

ФРУ закликає уряд утриматися від підвищення вантажних залізничних тарифів у поточному році та доручити керівництву "Укрзалізниці" розпочати переговори із вантажовласниками щодо реальних інвестиційних потреб залізниці та можливостей їх освоєння для прийняття взаємоприйнятних рішень щодо індексації тарифів у 2018 році.

Раніше, промислові асоціації звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням доручити "Укрзалізниці" утриматися від підвищення вантажних залізничних тарифів до кінця поточного року.