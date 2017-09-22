Місцева влада отримає 25 мільярдів на дороги в 2018 році – Омелян

Місцеві органи влади отримають 25 мільярдів гривень на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг в 2018 році, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході Години уряду у Верховній Раді.

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"Ми маємо дорожній фонд, який запрацює з 1 січня. Все регіони України отримає належне фінансування і відповідальність. Ми очікуємо, що це буде 25 мільярдів гривень, а може і більше, які будуть у розпорядженні областей, і тоді кожна область зможе самостійно вирішувати, на які дороги і в якому розмірі направити ці кошти", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними уряду, на будівництво доріг в Україні у 2017 році було направлено 32,2 мільярда гривень, а проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 мільярдів гривень.