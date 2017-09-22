Україна все ближче до мобільного зв'язку 4G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), завершила підготовку нормативно-правових актів для проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) України для запровадження системи мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), повідомила прес-служба НКРЗІ.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, скільки років в Україні впроваджуватимуть 4G-зв'язок

«Реєстрацією Міністерством юстиції нової редакції Порядку проведення конкурсів або тендерів завершена підготовка нормативно-правових актів, необхідних для впровадження системи мобільного зв'язку четвертого покоління», - йдеться в повідомленні.

Рішення НКРЗІ від 30 травня 2017 року №281 «Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» набуло чинності сьогодні, 22 вересня.

Згідно з новим порядком, проведення тендеру з правом суб'єктів конверсії передбачає отримання частини спектра за встановленою Кабінетом міністрів ціною. В умовах відсутності в Україні вільних частот для впровадження нових технологій, закріплення в нормативно-правовій базі зазначеної норми є гарантією надання операторам телекомунікацій можливості забезпечити безперервність надання послуг своїм абонентам.

Цим же рішенням також внесені корективи до Ліцензійних умов користування РЧР України та Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

У прес-службі додали, що наступними кроками є подання операторами заяв про намір звільнити частину наявного у них спектру, визначеного Кабміном для впровадження LTE-технології.

«Підготовлені плани конверсії з економічним обґрунтуванням вартості конверсії повинні бути затверджені комісією. Це дозволить сформувати умови кожного з тендерів і визначити терміни їх проведення», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство юстиції відмовилося проводити держреєстрацію порядку проведення конкурсів на радіочастоти, після чого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), звернулася у відомство з проханням затвердити відповідні зміни. Як пояснював голова НКРЗІ Олександр Животовський, не маючи гарантії з боку держави у вигляді права першого викупу, оператори не стануть ризикувати своїм бізнесом і відмовляться здавати частоти.

9 серпня Кабінет міністрів України затвердив умови проведення в IV кварталі 2017 року - I кварталі 2018 року тендеру на продаж частот в діапазоні 1800 МГц з пріоритетним правом викупу для діючих операторів і стартовою вартістю лотів 3,975 млрд грн.

Згідно з даними Животовського, продаж частот в діапазоні 1800 МГц може відбутися вже до кінця 2017 року, а зв'язок четвертого покоління 4G буде запущений вже в кінці наступного року.