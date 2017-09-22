Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: заява виявилася фейком

Інформація Міністерства інфраструктури України про те, що всі автомобілі, які їдуть з України до країн-членів ЄС, з 2018 року обов’язково повинні мати талон проходження технічного огляду, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: офіційна заява, що виявилася неправдою".

У Мінінфраструктури мотивували необхідність мати талон техогляду директивами ЄС та вимогами Угоди про асоціацію України.

Угода про асоціацію справді передбачає запровадження техогляду для всіх автомобілів через імплементацію відповідної директиви ЄС, яка прописує періодичність тестів та їхні деталі.

Але у випадку легковиків Україна має імплементувати директиву протягом п'яти років від початку дії угоди. Тобто до листопада 2019 року – відлік почався в листопаді 2014-го, коли асоціація запрацювала в тимчасовому режимі.

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Однак, у парламенті зараз немає навіть законопроекту, який би стосувався імплементації тієї директиви ЄС.

Відсутність вимоги щодо техогляду підтвердив "ЄвроПравді" також керівник відділу преси та інформації представництва Євросоюзу Юргіс Вілчінскас.

"Ні про яку заборону на в’їзд до ЄС через відсутність талону проходження техогляду не йдеться. Ні з 2018 року, ні пізніше. Серед іншого, це не передбачено правилами перетину кордонів Євросоюзу", - сказав він.

Раніше в Мінінфраструктури заявляли, що автомобілі з України, які в'їжджають до країн Євросоюзу, з 2018 року повинні обов'язково мати талон проходження техогляду.