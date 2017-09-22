Гройсман анонсує на дороги до 48 мільярдів наступного року

У наступному році на будівництво і ремонт доріг в Україні буде направлено 46-48 мільярдів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.

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"З 1 січня 2018 року буде впроваджено Дорожній фонд як новий інструмент фінансування. Але від цього фінансування на дороги лише збільшиться. В цьому році ми маємо близько 30 мільярдів гривень доступного ресурсу на дороги, а в наступному році це буде більше 42 мільярдів гривень", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що Україні необхідно прискорити темпи будівництва доріг.

"Ми оновлюємо дорогу Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса-Миколаїв-Херсон, тому додатково до 42 мільярдів гривень ми додаємо 4 мільярди гривень. Крім цього, ми плануємо ще одну дорогу Київ-Харків-Довжанський, на яку буде виділено ще 2 мільярди гривень. Тобто, загальний ресурс на будівництво доріг буде 46-48 мільярдів гривень на наступний рік", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент України Петро Порошенко заявив, що наступного року на будівництво доріг в країні буде виділено 30 мільярдів гривень.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 мільярдів гривень.