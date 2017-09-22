Тарифну політику "Укрзалізниці" потрібно повернути до правового поля - Каленков

Президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив про необхідність повернути тарифну політику "Укрзалізниці" в правове поле.

"Вважаємо, що цього року підвищення вантажних тарифів на залізничні перевезення неприпустимо. Ми готові говорити про підвищення тарифів у новому фінансовому році. Але це звичайно не повинно бути таке різке підвищення як пропонує УЗ – 22,5%", - сказав він, виступаючи на розширеному засіданні Державної регуляторної службі присвяченому

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Каленков висловив думку, що можливе підвищення тарифів на перевезення в 2018 році можна було б провести, наприклад, у два етапи. Президент "Укрметаллургпрома" назвав необхідні умови для підвищення тарифів. Серед них поліпшення операційної ефективності "Укрзалізниці". "Чому так виходить, що наші підприємства закуповують дизпаливо дешевше ніж УЗ? Ви не хочете купити дешевше і заощадити 1 млрд грн?", - сказав він.

На даний час УЗ є однією з найбільш корумпованих держкомпаній, підкреслив Каленков. Він закликав керівництво залізниці навести порядок у сфері закупівель. "Коли підвищують тарифи на вантажні перевезення і малюють прем'єр-міністру які інвестиції підуть від цього підвищення, то це ж все не так насправді", - сказав він.

Гроші від підвищення тарифів – це фактично додатковий податок на приватний бізнес, пояснив Каленков. "Це гроші, які додатково виймають від реального сектору економіки, це ті гроші, які вони самі не можуть проінвестувати. Але у реального сектора ефективність цих інвестицій вище. Там якщо інвестиції 10 млрд грн – це 10 млрд грн. А у вас 30-50% від цієї суми піде в офшори", - зазначив президент "Укрметаллургпрома".

Нагадаємо, тарифний комітет Мінінфраструктури на засіданні 31 серпня 2017 року погодив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення усередині країни на 22,5%, з 1 жовтня 2017 року. 13 вересня на своєму засіданні Кабінет міністрів схвалив фінансовий "Укрзалізниці" з індексацією тарифів на вантажні перевезення у внутрішньому сполученні.