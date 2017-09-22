Прем'єр назвав терміни корпоратизації "Укрзалізниці" та створення наглядової ради компанії

Корпоратизацію держкомпанії "Укрзалізниця" і створення незалежної наглядової ради необхідно виконати в 2017-2018 роках, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Наше завдання цього та наступного року - виконати корпоратизацію "Укрзалізниці", створити незалежний спостережна рада для якості управління, провести незалежний конкурс", - сказав прем'єр.

Також Гройсмана зазначив необхідність боротьби з корупцією в "Укрзалізниці".

"Я згоден, що десятиліттями "Укрзалізниця" формувалася як закрите акціонерне товариство об'єднання корупціонерів. Тому в останні кілька років затримують корупціонерів, які працюють в системі "Укрзалізниці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укрзалізниці".

Пізніше, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що конкурс з відбору голови правління та членів наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" має бути оголошений до 1 жовтня.

Також, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово висловлював незадоволеність темпом корпоратизації державної компанії "Укрзалізниця" за останній рік.