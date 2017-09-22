Reuters показало нові фото гігантського фетиша окупантів Криму - Керченського мосту
16:11, 22 вересня 2017Транспорт/Звя'зок
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Жителі окупованого півострова часто хизуються гігантським фетишем — споруджуваним Керченським мостом.
Опубліковано нові світлини споруджуваного Керченського мосту в окупованому Криму. Їх показало агентство Reuters.
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Так, на них можна побачити арку моста, підняттям якої хизувалися окупанти, оскільки ця споруда має з'єднати Росію з окупованим нею Кримом.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва моста, оскільки закінчила його ключову фазу.
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