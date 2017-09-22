Reuters показало нові фото гігантського фетиша окупантів Криму - Керченського мосту

Опубліковано нові світлини споруджуваного Керченського мосту в окупованому Криму. Їх показало агентство Reuters.

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Так, на них можна побачити арку моста, підняттям якої хизувалися окупанти, оскільки ця споруда має з'єднати Росію з окупованим нею Кримом.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва моста, оскільки закінчила його ключову фазу.